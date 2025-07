Rocco Casalino truffato sui lavori della casa | due imprenditori a processo

Una vicenda che desta scalpore quella di Rocco Casalino, truffato durante i lavori di ristrutturazione della sua casa romana. Due imprenditori sono ora a processo, accusati di aver ingannato l’ex portavoce di Giuseppe Conte, lasciando la ristrutturazione incompleta e costringendo Casalino a rivolgersi ad altri professionisti. La vicenda mette in luce i rischi nascosti dietro alle promesse non mantenute nel settore edilizio.

Andranno a processo in autunno i due titolari di una ditta di ristrutturazioni accusati di aver truffato Rocco Casalino. I lavori nella casa romana dell’ex portavoce di Giuseppe Conte, in zona piazza del Popolo, si erano fermati due anni fa, lasciando la ristrutturazione dell’abitazione incompleta e obbligando Casalino a rivolgersi a una seconda azienda. Per gli imputati – Dante e Valerio Lucini, padre e figlio – è stata chiesta la citazione diretta a giudizio – saltando cioè l’udienza preliminare – e il processo davanti al giudice monocratico di Roma è fissato per il prossimo novembre. L’accusa è di non aver portato a termine i lavori, incassando però oltre 41mila euro, cioè l’80% del costo totale dei lavori pattuiti, a fronte di una minima parte effettuata (circa il 20% secondo una perizia tecnica agli atti). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rocco Casalino truffato sui lavori della casa: due imprenditori a processo

