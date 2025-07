Roby Facchinetti a Taormina per il concerto Symphony la presentazione a Palazzo dei Giurati

Roby Facchinetti, icona dei Pooh, sbarca a Taormina per presentare il grande concerto "Symphony" in un evento esclusivo presso Palazzo dei Giurati. Lunedì 14 luglio alle ore 11, insieme al Maestro Diego Basso, sveleranno i dettagli di uno spettacolo musicale che promette emozioni indimenticabili. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di musica e cultura: preparatevi a vivere un'esperienza unica nel cuore della Sicilia.

Roby Facchinetti, colonna portante dei Pooh si troverá lunedí (14 luglio) alle ore 11 in sala consiliare di Palazzo dei Giurati, sede del municipio taorminese.  Facchinetti assieme al Direttore d'orchestra M° Diego Basso presenteranno il concerto "Symphony" che vedrá come protagonisti più  di 90. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Roby Facchinetti: la magia sinfonica dei suoi capolavori a Taormina - Venerdì 1 agosto alle 21:30, il Teatro Antico di Taormina ospiterà un evento musicale imperdibile: le iconiche melodie di Roby Facchinetti, portate al successo dai Pooh, verranno reinterpretate in chiave sinfonica.

Roby Facchinetti in sinfonia: le melodie dei Pooh al Teatro Antico - Taormina, 1 agosto 2025 – ore 21:30 Il maestoso scenario del Teatro Antico ospiterà un evento che promette di unire nostalgia pop e grandiosità orchestrale: "Symphony – Musiche di Roby Facchinetti".