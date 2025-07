Roberto Saviano-choc | Stavo per uccidermi Poi l' attacco di panico e la diarrea

Roberto Saviano si apre a Passa dal BSMT, rivelando il momento più difficile della sua vita. Tra attacchi di panico, diarrea e pensieri oscuri, lo scrittore condivide un episodio sconvolgente: un tentativo di suicidio nel 2012, in una caserma. La sua testimonianza ci invita a riflettere sulla fragilità nascosta dietro l’immagine pubblica di una figura nota, ricordandoci che anche i più forti possono trovarsi al limite.

Roberto Saviano si racconta. A Passa dal BSMT lo scrittore ripercorre il periodo più buio della sua vita. "Non riuscivo a trovare la via d'uscita tra processi e guai". Così nel 2012 pensa per la prima volta al suicidio: "Ero in una caserma e c'era un'arma. Mi dico: 'È il momento'. Esattamente mentre sto pensando di farla finita, faccio una follia: mi chiudo in questa stanza e spezzo la chiave perché dico 'se mi va male non voglio essere soccorso'. Come mi sto per avviare a fare questa cosa, ho un attacco di panico, di tremore, una scarica. di diarrea. Inizio a sentire caldo sulle gambe e chiamo degli amici, un paio di numeri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it