Roberto Ferrari porta la musica disco anni ' 80 in piazza a Cesenatico

Preparati a rivivere l'energia e la magia della disco anni '80 a Cesenatico! Sabato 26 luglio, Roberto Ferrari torna in Piazza Spose dei Marinai, accompagnato dalla star Regina, regina della dance di quegli anni. Con quattro DJ set e due ore di musica continua, sarĂ un viaggio emozionante tra ricordi e vibrazioni irresistibili. Non perdere questa serata unica: la musica che ha fatto ballare intere generazioni ti aspetta!

Sabato 26 luglio Roberto Ferrari torna a Cesenatico e arriva in Piazza Spose dei Marinai con Regina, cantante cult della dance anni '80 e '90. Ferrari, storica voce di Radio Deejay, propone una serata di quattro diversi dj set con due ore non-stop di brani ricercati, remix esclusivi e un viaggio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: ferrari - roberto - anni - piazza

Disco in Piazza a Cesenatico, arriva il dj set di Roberto Ferrari di Radio Deejay - disco in piazza a Cesenatico, un’occasione imperdibile per lasciarsi coinvolgere dalla musica dal vivo! Da inizio luglio fino a fine agosto, quattro serate all’insegna del divertimento, con Roberto Ferrari di Radio Deejay che farà vibrare la piazza con i suoi remix esclusivi e le hit più amate.

Cesenatico, Roberto Ferrari e Regina il 26 luglio in Piazza Spose dei Marinai Vai su X

Cesenatico, Roberto Ferrari e Regina il 26 luglio in Piazza Spose dei Marinai Vai su Facebook

Roberto Ferrari porta la musica disco anni '80 in piazza a Cesenatico; Disco in piazza Cesenatico: arrivano Roberto Ferrari e Regina; Disco in piazza con radio Deejay. Quattro serate tutte da ballare.

Cesenatico, Roberto Ferrari e Regina il 26 luglio in Piazza Spose dei Marinai - Dopo il grande successo in Piazza Costa, sabato 26 luglio Roberto Ferrari arriva ... Segnala corriereromagna.it

“Disco in piazza Cesenatico”: arrivano Roberto Ferrari e Regina - Dopo il grande successo in Piazza Costa, sabato 26 luglio Roberto Ferrari arriva in Piazza Spose dei Marinai con Regina, ... Da livingcesenatico.it