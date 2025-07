Road House 2 | Guy Ritchie lascia la regia del film

Il vulcanico Guy Ritchie ha lasciato il timone di Road House 2, il sequel del fortunato film Prime Video del 2024. Annunciato a sorpresa a maggio, l'assenza del regista è ormai certa, come confermato dal Hollywood Reporter. Ritchie aveva preso il posto di Doug Liman nel progetto, ma i cambi di rotta di Amazon MGM Studios hanno portato alla sua uscita. La produzione ora si trova a un bivio, lasciando gli appassionati curiosi di scoprire cosa accadrà ...

Il vulcanico Guy Ritchie ha lasciato la regia di Road House 2, sequel del fortunato film Prime Video del 2024. Annunciato a sorpresa nel mese di maggio, il regista sembra oramai lontano dalla regia del film, a confermarlo un articolo del the H o llywood Reporter. Ritchie aveva preso il posto di Doug Liman, regista del primo film, in rotta con Amazon MGM Studios dopo la scelta del colosso di puntare su una distribuzione casalinga (su Prime Video) anzicchè al cinema. Non si conoscono i motivi dell’abbandono, ma secondo THR la produzione di Road House 2 andrĂ avanti senza problemi con un nuovo regista. 🔗 Leggi su Universalmovies.it