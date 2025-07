Rizziconi diventa palcoscenico di cultura arte e racconti con il Premio Elmo 2025

Rizziconi si appresta a splendere come scenario di creatività e tradizione, trasformandosi nel palcoscenico ideale per la tredicesima edizione del Premio Elmo 2025. Un evento che unisce arte, cultura e racconti, attirando appassionati e artisti da tutta Italia. Il 29 luglio, il suggestivo sagrato della Chiesa Madre San Teodoro Martire accoglierà questa ricca celebrazione, confermando il ruolo di Rizziconi come cuore pulsante di talenti e storie da scoprire.

Rizziconi, piccolo gioiello nel cuore della Calabria, si prepara a diventare ancora una volta un crocevia di storie, arte e cultura. Il 29 luglio, il suggestivo sagrato della Chiesa Madre San Teodoro Martire ospiterà la tredicesima edizione del Premio Elmo, divenuto ormai un appuntamento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: rizziconi - cultura - arte - premio

Il 29 luglio, Rizziconi diventa palcoscenico di cultura, arte e racconti autentici per la tredicesima edizione del Premio Elmo Vai su Facebook

Rizziconi, al XIII Premio Elmo le storie di ordinaria cultura; Premio Elmo 2025: un viaggio nel cuore della Calabria e delle sue meraviglie ·; Premio Elmo 2025: un viaggio di scoperta nel cuore della Calabria - Calabria Reportage.

Rizziconi, tutto pronto per il "Premio Elmo 2025". Un viaggio nel cuore della Calabria - Rizziconi, piccolo gioiello nel cuore della Calabria, si prepara a diventare ancora una volta un crocevia di storie, arte e cultura. Come scrive reggiotv.it

Premio Cultura+impresa: ecco i migliori progetti del 2024 - Dal festival di divulgazione scientifica agli studenti dell’Accademia delle belle arti di Napoli, ecco a chi è stato assegnato il più importante ... Si legge su repubblica.it