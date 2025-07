Rivolta botte e pugni alla ex fidanzata mentre prende il sole in riva all’Adda | si fotografa i lividi e lo denuncia

Una scena di violenza inaudita sulle sponde dell’Adda scuote Rivolta d’Adda: un uomo, infuriato, aggredisce brutalmente l’ex fidanzata sotto gli occhi degli amici, trascinandola sui sassi e offendendola pesantemente. La vittima si fotografa i lividi e denuncia il gesto, cercando giustizia. Un episodio che evidenzia quanto la violenza possa emergere nei momenti più impensati, richiamando l’attenzione su un problema ancora troppo diffuso nella nostra società.

Rivolta d’Adda (Cremona), 11 luglio 2025 – Ha aggredito la ex mentre si trovava a prendere il sole sul greto dell’Adda con gli amici. Nemmeno l’intervento di questi ultimi ha fatto desistere l’uomo che ha colpito la ex e l’ha trascinata sui sassi incurante della gente e offendendola in modo pesante. È accaduto pochi giorni fa, in riva al fiume a Rivolta d’Adda. Romanengo, picchia il padre e butta a terra la nonna: arrestato dai carabinieri, ora ha il braccialetto elettronico Le foto di ecchimosi e lividi . La ragazza in seguito a quanto accaduto ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della stazione del paese, raccontando quello che era accaduto dopo che aveva preso la decisione di interrompere la relazione con quell’uomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rivolta, botte e pugni alla ex fidanzata mentre prende il sole in riva all’Adda: si fotografa i lividi e lo denuncia

