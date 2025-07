Ritrovato il prete scomparso in Val Vigezzo

Un lieto fine che scalda il cuore: don Angelo Pargoletti, scomparso in Val Vigezzo, è stato ritrovato e sta bene. Infreddolito ma cosciente, il sacerdote è stato individuato dall'unità cinofila del soccorso alpino, dopo ore di preoccupazione e speranza. La sua storia ci ricorda l'importanza della solidarietà e dell'impegno di chi opera per salvare vite in situazioni di emergenza. Una giornata che si conclude con serenità e gratitudine.

Infreddolito, ma cosciente. Storia a lieto fine quella di don Angelo Pargoletti: il sacerdote scomparso nella zona di Re nella giornata di oggi, venerdì 11 luglio, è stato ritrovato poco prima delle 20 sempre di oggi in acqua, sul greto di un fiume, dall'unità cinofila del soccorso alpino della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

