Ritrovata la donna scomparsa da ieri pomeriggio individuata a Gaggio

Con grande sollievo, la vicenda si è conclusa positivamente: la donna scomparsa da ieri pomeriggio è stata ritrovata a Gaggio. Dopo ore di apprensione, i soccorritori l’hanno rintracciata in buona salute, confermando ancora una volta l’efficacia della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine. La serenità torna nelle case di chi temeva per il suo benessere, dimostrando che insieme si può superare ogni difficoltà.

Con grande sollievo si è conclusa positivamente la vicenda della scomparsa della donna uscita di casa ieri e mai rientrata. L’ultima segnalazione la collocava intorno alle 17:15 in via Mavora, all’angolo con via Grieco, mentre spingeva la sua bicicletta in direzione Gaggio. Durante la notte. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

