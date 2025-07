Ritiro in Val di Sole sale la febbre per l’arrivo dei Campioni d’Italia

L'atmosfera in Val di Sole si scalda mentre il ritiro del SSC Napoli 2025 accende l'entusiasmo dei tifosi e degli appassionati. Tra esordi, stelle internazionali e un programma ricco di eventi, questa settimana promette spettacolo e divertimento senza sosta. Prepariamoci a vivere undici giorni di emozioni uniche, dove calcio, natura e divertimento si incontrano in un mix irresistibile. La magia sta per cominciare: ecco cosa ci aspetta nel cuore delle Dolomiti.

Tempo di lettura: 4 minuti Sale la febbre in Val di Sole per il ritiro SSC NAPOLI 2025 che vedrĂ tra l’altro l’esordio in Trentino di Scott Mc Tominay (lo scorso anno MC FRATM arrivò direttamente Napoli a fine agosto) e per la stella Kevin De Bruyne. E a Dimaro Folgarida si sta confezionando una proposta a dir poco stellare, con undici giorni di divertimento senza pause. Dagli eventi allo stadio alle proposte nella SKI.ITArena, dagli appuntamenti con mister Conte e i giocatori nella nuovissima area eventi alle serate all’ incredibile rassegna di film pluripremiati, il programma del Ritiro SSC Napoli a Dimaro Folgarida 2025, si presenta addirittura pirotecnico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ritiro in Val di Sole, sale la febbre per l’arrivo dei Campioni d’Italia

