Rissa tra promoter abusivi | si contendevano la piazza per la promozione illegale di locali

Una tranquilla giornata a Riccione si è trasformata in scena di tensione e caos, quando una violenta rissa tra promoter abusivi ha catturato l'attenzione dei passanti. Le autorità hanno prontamente individuato e denunciato sei responsabili, svelando il tentativo di contesa illegale per la promozione dei locali sulla celebre passeggiata di viale Ceccarini. È un passo importante nella lotta contro l'illegalità, ma la vicenda solleva interrogativi su quanto ancora sia necessario fare per tutelare la legalità e la sicurezza urbana.

Sarebbero già stati individuati i sei responsabili della rissa avvenuta nei giorni scorsi in viale Ceccarini, sotto gli occhi increduli dei passanti. I Carabinieri della compagnia di Riccione hanno infatti denunciato in stato di libertà alla Procura sei promoter, ritenuti responsabili. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

