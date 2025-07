Rissa shock al parco | 26enne accoltellato caccia all’aggressore in fuga

Una serata estiva come tante si è trasformata in un incubo nel cuore di Udine. Giovedì 10 luglio, intorno alle 19:30, un litigio nel parco Martiri delle Foibe è degenerato in una rissa violenta, culminata con un giovane di 26 anni accoltellato e ora ricoverato in condizioni critiche. La caccia all’aggressore, che si è dato alla fuga, prosegue senza sosta, lasciando la comunità sgomenta di fronte a un episodio così brutale.

Una serata estiva come tante si è trasformata in uno scenario da incubo nel cuore di Udine. Giovedì 10 luglio, intorno alle 19 e 30, un’accesa discussione tra due uomini nell’area verde Martiri delle Foibe, in via di Mezzo, è improvvisamente sfociata in violenza. Un ragazzo di 26 anni, di origine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: rissa - shock - parco - 26enne

Rissa sfiorata, insulti squallidi e auguri di morte: Fedez al centro della polemica, i fatti shock - Ancora una volta, Fedez si trova al centro di una polemica, ma questa volta il tema non è il gossip. Durante il match della Kings League Italy, il rapper ha sfiorato il contatto fisico con Blur, uno degli streamer più noti su Twitch.

Rissa shock al parco: 26enne accoltellato, caccia all’aggressore in fuga; Due ragazzine si picchiano in un parco a Cerignola mentre gli amici le incitano. Le immagini finiscono sui social, la denuncia a Cerignola - Il video; Giovane padre morto nella rissa: È sotto shock, non pensava di averlo ucciso.

Rissa all'ingresso del parco, 26enne colpito con un ... - RomaToday - Rissa all'ingresso del parco, 26enne colpito con un taglierino al volto. Lo riporta romatoday.it

Maxi rissa al parco Murri di Rimini, volano pugni, calci e coltellate ... - Cronaca Maxi rissa al parco Murri di Rimini, volano pugni, calci e coltellate: uomo in fin di vita. Riporta ilrestodelcarlino.it