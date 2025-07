Rissa con un ferito e ' cattive frequentazioni' | bar chiuso per una settimana dal questore

Una rissa scoppiata tra clienti ha portato alla sospensione temporanea di un bar a Ravenna, coinvolgendo anche un ferito. Il Questore ha deciso di chiudere l’attività per una settimana, in risposta alle cattive frequentazioni che si sono verificate all’interno del locale. Un intervento deciso per garantire la sicurezza pubblica e contrastare comportamenti nocivi. La vicenda evidenzia l’importanza di vigilare sulla tutela della legalità nei luoghi di ritrovo.

Il Questore di Ravenna ha disposto la sospensione della licenza di un bar della città con la conseguente chiusura temporanea dell’attività . Il provvedimento è stato adottato in seguito a una articolata attività d'indagine della divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna, ed. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

