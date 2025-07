Risolto il guasto all' aria condizionata | riprende la vendita di surgelati all' Esselunga

Buone notizie per i clienti di Esselunga di via Piave ad Albaro: il guasto all'aria condizionata è stato risolto e la vendita di surgelati è ripresa regolarmente. Dopo l’intervento dell’ASL e le precauzioni necessarie, il supermercato ha ripristinato le condizioni ideali di conservazione dei prodotti congelati, garantendo qualità e sicurezza. Ora, i clienti possono tornare a fare acquisti in tutta tranquillità, sapendo che i loro surgelati sono di nuovo sotto controllo.

Risolto il guasto all'aria condizionata del supermercato Esselunga di via Piave, ad Albaro, dove nei giorni scorsi in seguito a un'ispezione dell'Asl erano stati sequestrati numerosi surgelati per il cattivo stato in cui erano conservati a causa delle temperature elevate all'interno del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

