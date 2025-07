Rischio di incendi fuga di gas tossici inquinamento acustico e luminoso | cosa sono gli impianti Bess e dove sono stati autorizzati

Immaginate una distesa di container colmi di batterie enormi, pronti a immagazzinare energia elettrica. Questi sono gli impianti BESS (Battery Energy Storage System), innovativi sistemi di accumulo energetico che stanno rivoluzionando il settore. Ma cosa comportano in termini di rischi come incendi, fuga di gas tossici, inquinamento acustico e luminoso? Scopriamo dove sono stati autorizzati e quali implicazioni ambientali e di sicurezza ne derivano.

Non è un parco fotovoltaico, non è una centrale elettrica. Immaginate una distesa di container, enormi batterie di diversi metri cubi messe una accanto all'altra, cariche di energia elettrica. Così si presenta un impianto Bess, che sta per Battery energy storage system, un sistema di stoccaggio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it