Riscatto laurea per anticipare la pensione | come funziona quando e a chi conviene

Se desideri conoscere un modo per accorciare i tempi di pensionamento, il riscatto della laurea potrebbe essere la soluzione. Questa opportunità permette di valorizzare gli anni di studio universitari ai fini previdenziali, contribuendo ad aumentare il totale dei contributi e a ridurre l’età pensionabile. Ma come funziona esattamente? Quando conviene? Scopriamo insieme le opportunità offerte da questa opzione, che può rappresentare un vantaggio significativo in vista del futuro.

Il riscatto della laurea, ovvero la possibilità di riscattare gli anni di studio universitari ai fini pensionistici, permette di anticipare l'uscita dal mondo lavorativo e di aumentare il numero di contributi. In poche parole, permette di considerare, per gli anni che servono per andare i pensione, anche quelli trascorsi in formazione all'università, fino al raggiungimento .

