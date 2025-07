Riscatto della laurea quando conviene farlo

Il riscatto della laurea può rappresentare una strategia vantaggiosa per aumentare la pensione futura, ma è fondamentale valutare attentamente i costi e i benefici. Con le diverse opzioni offerte dall'Inps, è possibile scegliere quella più adatta alle proprie esigenze, considerando il proprio regime contributivo e le prospettive di carriera. Prima di decidere, informarsi e pianificare con cura permette di ottimizzare l’investimento e garantirsi un futuro più sereno.

Per molti giovani la pensione rischia di essere molto esigua e arrivare in età avanzata. Per questo motivo, spesso si pensa a riscattare gli anni di studi universitari, in modo da riuscire ad avere un vantaggio sul requisito dei contributi versati. L’operazione però rischia di essere molto costosa e non sempre è conveniente rispetto ad altri investimenti. L’Inps offre diverse opzioni per riscattare la laurea, a seconda del regime a cui si appartiene, contributivo o retributivo. Esiste anche un’opzione agevolata, che spesso conviene rispetto a quella ordinaria. Titoli e requisiti per riscattare la laurea. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Riscatto della laurea, quando conviene farlo

