Riqualificazione tranvia prende forma il nuovo viale San Martino mentre prosegue il revamping delle vetture

La riqualificazione della tranvia di San Martino sta prendendo forma, con il nuovo viale che si apre e le vetture che si rinnovano. Tutto procede secondo i piani stabiliti, come sottolineato dalla presidente di Atm, Carla Grillo, che fa il punto sui progressi. Un progetto ambizioso iniziato lo scorso marzo e affidato a Colombrita Costruzioni, che sta trasformando il cuore della mobilità cittadina. L'attenzione è al momento...

Tutto procede secondo i piani. Cos√¨ la presidente di Atm, Carla Grillo, fa il punto della situazione sui lavori di riqualificazione della tranvia. Un imponente intervento iniziato lo scorso marzo¬†e affidato alla ditta Colombrita Costruzioni che si √® aggiudicata la gara. L'attenzione √® al momento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: riqualificazione - tranvia - prende - forma

Riqualificazione tranvia, prende forma il nuovo viale San Martino mentre prosegue il revamping delle vetture https://ift.tt/kZTsr1l https://ift.tt/gfrxj59 Vai su X

Riqualificazione tranvia, prende forma il nuovo viale San Martino mentre prosegue il revamping delle vetture; Tramvia, al via il cantiere su lungarno Colombo; Linea G a Roma: da Tor Vergata a Termini in tram.

Riqualificazione di Campiglione. Prende forma il nuovo asilo nido - In questi giorni vengono eseguiti interventi di montaggio della struttura in legno ed il montaggio ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Prende forma il progetto per Barcola - RTV SLO - Prende forma il progetto per Barcola Il progetto per il nuovo lungomare di Barcola è stato illustrato dall‚Äôassessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro nell'ambito dell'evento Mare ... Come scrive rtvslo.si