Ripresa Ucraina riunione a Montecitorio con i vicepresidenti della Verkhovna Rada Mulè | Monitoraggio parlamentare per verifica attuazione obiettivi di ricostruzione

In un momento cruciale per il futuro dell’Ucraina, la riunione a Montecitorio con i vicepresidenti della Verkhovna Rada rappresenta un passo fondamentale verso una ricostruzione efficace. Giorgio Mulè, presidente del gruppo di collaborazione Italia-Ucraina, ha proposto un meccanismo di monitoraggio parlamentare per garantire il coordinamento e verificare costantemente l’attuazione degli obiettivi. Un impegno condiviso che potrebbe fare la differenza nel cammino di ricostruzione e pace.

ROMA – “Un meccanismo di monitoraggio parlamentare, con funzione di raccordo e valutazione periodica, per garantire il coordinamento delle diverse iniziative di ricostruzione dell’Ucraina e un’efficace verifica della loro attuazione e del conseguimento degli obiettivi prefissati”. È la proposta lanciata oggi dal presidente del gruppo di collaborazione parlamentare Italia-Ucraina, Giorgio Mulè, che ha introdotto la riunione parlamentare della Conferenza internazionale per la ripresa dell’Ucraina, in Sala del Mappamondo, a Montecitorio. In apertura è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ripresa Ucraina, riunione a Montecitorio con i vicepresidenti della Verkhovna Rada. Mulè: “Monitoraggio parlamentare per verifica attuazione obiettivi di ricostruzione”

