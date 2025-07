Rios Inter la Roma non chiude | i nerazzurri possono sperare il motivo

La corsa all’acquisto di Richard Rios si infiamma, ma il rinnovo con la Roma potrebbe complicare i piani dell’Inter. Mentre la squadra giallorossa accelera sul mercato per rinforzare il suo centrocampo, i nerazzurri sperano di approfittare di eventuali margini di trattativa. La situazione si fa calda e tutto potrebbe dipendere da dettagli ancora da definire: il futuro di Rios si prospetta più incerto che mai.

Rios Inter, le ultime sul futuro del centrocampista colombiano del Palmeiras nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. La Roma sta accelerando sul mercato e sta preparando una serie di operazioni per rinforzare la squadra. Come riportato dal Corriere dello Sport, tra i principali obiettivi della dirigenza giallorossa c’è Richard Rios, centrocampista colombiano in forza al Palmeiras. Gasperini lo considera il preferito per il suo centrocampo, e Rios ha già dato il suo sì al trasferimento a Trigoria. Tuttavia, la trattativa si è complicata a causa delle richieste elevate del club brasiliano, che ha fissato il prezzo di Rios a più di 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rios Inter, la Roma non chiude: i nerazzurri possono sperare, il motivo

