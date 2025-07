Rintracciata al mercato rionale su di lei mandato d’arresto per truffa | in carcere 57enne

Nel cuore di Porto Cesareo, un mercato rionale diventa il palcoscenico di un’operazione importantissima: gli agenti di Polizia di Stato hanno rintracciato e arrestato una 57enne ungherese, destinataria di un mandato d’arresto internazionale per truffa. La donna, ricercata per aver frodato con un pena di quattro anni e sei mesi, ora si trova in carcere, pronta a rispondere delle sue azioni. Un esempio di come la legge non conosca confini.

PORTO CESAREO – Su di lei pendeva un mandato d’arresto internazionale per truffa con pena di quattro anni e sei mesi di reclusione da scontare: gli agenti di polizia di Stato hanno rintracciato una 57enne ungherese mentre si trovava in un mercato rionale a Porto Cesareo, fermandola e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: mercato - rionale - mandato - arresto

Pesce pericoloso per la salute al mercato rionale. In 9 mesi sequestrate 3 tonnellate di cibo avariato - Al mercato rionale dell'Esquilino, un allarme alimentare scuote la sicurezza dei consumatori: in soli 9 mesi, sono state sequestrate 3 tonnellate di cibo avariato, tra cui quasi una tonnellata di pesce pericoloso per la salute.

Rintracciata al mercato rionale, su di lei mandato d’arresto per truffa: in carcere 57enne; Ricercata per truffa in Ungheria, fermata al mercato di Porto Cesareo; Droga, maxiblitz tra Italia e Spagna: gli incassi con l'hawala.

Rintracciata al mercato rionale, su di lei mandato d’arresto per truffa: in carcere 57enne - Una donna ungherese è stata fermata e accompagnata nella casa circondariale di Lecce in attesa di estradizione: pendente nei suoi riguardi una pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ... Da lecceprima.it

Pesce pericoloso per la salute al mercato rionale. In 9 mesi ... - In 9 mesi sequestrate 3 tonnellate di cibo avariato Tre le pescherie controllate da carabinieri e Asl ... Lo riporta romatoday.it