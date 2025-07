Rinnovo Yildiz la Juventus si prepara a blindare il suo numero 10 | stipendio da top per il talento turco ecco quanto guadagnerà

La Juventus si appresta a mettere le mani sul futuro del suo giovane talento turco, Kenan Yildiz. Con un rinnovo fino al 2030 e uno stipendio da vero top player, il club bianconero conferma la fiducia nel suo numero 10, puntando a blindarlo come uno dei protagonisti della prossima generazione. Ma quanto guadagnerà Yildiz? Ecco tutti i dettagli sulla trattativa e il nuovo ingaggio del promettente attaccante.

d‚Äôora in avanti. Kenan Yildiz ¬†√® pronto a prolungare il suo legame con la¬† Juventus. Il giovane talento turco, considerato uno dei prospetti pi√Ļ promettenti della squadra bianconera, sta per firmare un rinnovo fino al 2030, con un ricco adeguamento del suo stipendio che lo porter√† a guadagnare circa¬† 4 milioni di euro ¬†annui, cifra che ne conferma l‚Äôimportanza nel progetto della¬† Juve ¬†per i prossimi anni. Il rinnovo di¬† Yildiz ¬†√® visto come una mossa strategica da parte del club, che punta forte su di lui per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com