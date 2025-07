Rinnovabili 4.0 algoritmi per gestire gli incentivi | ecco il modulo intelligente sviluppato da Graded

Scopri come la tecnologia può rivoluzionare la gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Graded, guidata da Vito Grassi, presenta un innovativo modulo intelligente che calcola automaticamente le quote di incentivi per ogni membro, basandosi su dati reali di produzione e consumo. Un passo avanti verso un futuro più sostenibile, efficiente e trasparente nel settore energetico. Questa soluzione rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione possa semplificare e ottimizzare la gestione delle energie rinnovabili.

Rendere smart la gestione degli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili grazie allo sviluppo di un modulo intelligente per il calcolo automatico delle quote spettanti a ciascun membro della CER, sulla base di dati reali di produzione e consumo. E’ l’obiettivo del project work sviluppato da Graded, società del settore energetico guidata da Vito Grassi, con la . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Rinnovabili 4.0, algoritmi per gestire gli incentivi: ecco il modulo intelligente sviluppato da Graded

