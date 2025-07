Rincari dei parcheggi Nanni e Conforti Pd | A pagare saranno i meno agiati

Rincari dei parcheggi Nanni e Conforti a Ferrara stanno accendendo un acceso dibattito tra i cittadini. Le nuove tariffe orarie, approvate con precisione già a gennaio e entrate in vigore il 1° luglio, stanno creando insofferenza, soprattutto tra le fasce meno agiate. La questione si fa sentire forte: chi pagherà di più? La risposta, forse, rivela molto sulla sensibilità delle politiche comunali verso tutti i residenti.

"Le nuove tariffe di sosta oraria e dei parcheggi comunali stanno facendo discutere e arrabbiare non pochi ferraresi". A ricordare che sono entrate in vigore l'1 luglio ma erano state definite "con chirurgica precisione già il 28 gennaio, in una delibera approvata dalla Giunta comunale" sono i. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: parcheggi - rincari - nanni - conforti

Parcheggi, rincari dal primo luglio. Kennedy a pagamento nei festivi . E la tariffa raddoppia al Diamanti - A partire dal primo luglio, i parcheggi a Ferrara subiranno importanti aumenti, con tariffe raddoppiate al Diamanti e il nuovo pagamento nei festivi al Kennedy.

Rincari dei parcheggi, Nanni e Conforti (Pd): A pagare saranno i meno agiati.

Parcheggi in centro Rincari in vista - la Nazione - Da giugno per lasciare l’auto in sosta in uno dei posti a strisce blu si pagherà almeno il 20 % in più. lanazione.it scrive

Parcheggi «No ai rincari» Si ribellano An e Lega - ilGiornale.it - Le misure, contenute nel bilancio, non piacciono alla Lega, e anche dentro An ci sono perplessità. Secondo ilgiornale.it