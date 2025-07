Rimosso un secondo striscione contro la polizia | ora è allarme

Un nuovo episodio allarma le forze dell'ordine: dopo lo striscione rinvenuto questa mattina alle prime luci dell’alba, la tensione cresce. La Polizia di Stato e le forze dell’ordine sono sotto attacco crescente, segnato da azioni simboliche che mirano a minare la loro stabilità. La sicurezza pubblica si trova ora al centro di un fronte caldo, chiedendo risposte immediate e misure decise per garantire l’ordine e la nostra serenità.

Polizia di Stato e forze dell'ordine più in generale sotto attacco. Dopo lo striscione rinvenuto questa mattina 11 luglio alle 4.30 dagli agenti della Volanti e della Digos nei pressi dei giardini dell’Arena con la scritta di stampo anarchico inneggiante al cittadino egiziano indagato per strage. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

