RiminiLife ecco cosa sorgerà al posto dell' ex Questura Tempi e costi del progetto | oltre 13 milioni solo dal privato

Rimini si prepara a rinascere con RiminiLife, un ambizioso progetto di rigenerazione urbana che trasformerà l'ex questura, generando oltre 13 milioni di investimenti privati. Dopo l’accordo con il Comune, i cittadini sono stati coinvolti in un incontro pubblico per scoprire tempi e costi di questa storica trasformazione, destinata a riqualificare un’area strategica della città. La sfida ora è vedere come questo intervento cambierà il volto di Rimini negli anni a venire.

Prende gradualmente vita RiminiLife, l’intervento di rigenerazione urbana pronto a partire dopo l’accordo di programma convenuto con il Comune di Rimini. Nella giornata di mercoledì 9 luglio, Ariminum Sviluppo Immobiliare (Asi) ha incontrato i cittadini riminesi per la presentazione del progetto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: progetto - riminilife - ecco - cosa

RiminiLife, ecco cosa sorgerà al posto dell'ex Questura. Tempi e costi del progetto: oltre 13 milioni solo dal privato; RiminiLife, i rendering del progetto; La rinascita dell’ex Questura. Non solo supermercato e case. Ci sarà anche uno studentato.

Progetto di Vita: cosa cambia secondo chi lo ha già fatto - Disabilità Progetto di Vita: cosa cambia secondo chi lo ha già fatto Il Progetto di Vita richiede una nuova sinergia tra servizi, enti di Terzo settore, persone con disabilità, famiglie: un ... Lo riporta vita.it

Gaza “Riviera”, il progetto di Trump è realizzabile? Ecco cosa ... - Si possono costringere due milioni di persone a lasciare la propria terra, per quanto martoriata e con gli edifici distrutti per il 70 per cento? Da ilmessaggero.it