Rimini piccola boccata d’ossigeno Pagati gli stipendi di maggio

Il Rimini respira, seppur di poco, grazie all’arrivo dei fondi per gli stipendi di maggio. Una boccata d’ossigeno che evita la crisi immediata, ma il club biancorosso ha ancora bisogno di risorse per affrontare le sfide future. La strada è lunga e l’incertezza resta alta, perché senza ulteriori liquidità, il rischio di nuove difficoltà è dietro l’angolo. È fondamentale trovare soluzioni rapide per garantire stabilità e continuità.

Una piccolissima boccata d’ossigeno. È quella che il Rimini ha preso mercoledì sera quando sul conto corrente dei biancorossi è arrivato il denaro necessario per pagare gli stipendi di maggio ai tesserati. Evitando così la messa in mora della società. Una goccia nel mare se si considera che un’altra scadenza è già dietro l’angolo e che ad attendere di essere pagati non ci sono soltanto giocatori, staff e dirigenti. Occorre altra liquidità e questo Stefania Di Salvo e Stefano Petracca lo sanno benissimo. Perché la prossima scadenza, quella del primo giorno di agosto nella quale dovranno essere pagati gli stipendi del mese di giugno, sarà decisiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rimini, piccola boccata d’ossigeno. Pagati gli stipendi di maggio

