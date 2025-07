Rilasciata la tartaruga Julia dopo le cure ricevute all' Acquario

Dopo due mesi di cure e attenzioni, la tartaruga Caretta caretta Julia è tornata in mare, pronta a riprendere il suo naturale habitat. Il suo rientro, avvenuto venerdì mattina, è stato un momento di grande gioia e speranza per tutti gli operatori dell’Acquario di Genova, che si sono impegnati con passione per garantirle un ritorno sicuro. Un gesto importante per la tutela della biodiversità marina, che si conclude con un lieto fine...

La tartaruga Caretta caretta Julia è tornata venerdì mattina in mare, dopo un ricovero di circa due mesi all’Acquario di Genova. Il trasporto della tartaruga e dello staff dell’acquario dal Porto Antico fino al luogo del rilascio è avvenuto a bordo del battello Gc B129 della guardia costiera. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: tartaruga - acquario - julia - rilasciata

Salvata in Liguria e curata all'Acquario: tartaruga torna in mare, il video che emoziona - Una storia di speranza e rinascita: una Caretta caretta, salvata in Liguria e curata all’Acquario di Genova, torna finalmente libero nel suo habitat naturale.

Rilasciata la tartaruga Julia dopo le cure ricevute all'Acquario; La tartaruga Julia torna in mare dopo le cure per la polmonite.

Rilasciata in mare la tartaruga salvata "per errore" a Varazze - Rilasciata in mare la tartaruga salvata "per errore" a Varazze Era sembrata in difficoltà a un diportista ma in realtà stava bene. Da rainews.it

Recuperata e curata, la tartaruga Franca è tornata nel mare di ... - MSN - Un esemplare di Caretta Caretta è stata rilasciata in mare al largo delle Secche della Meloria, dopo le cure al Centro di recupero e riabilitazione per tartarughe marine dell’Acquario di Livorno . msn.com scrive