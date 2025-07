Rigoletto in concerto | il capolavoro di Giuseppe Verdi rivive a Santa Canterina

Immergetevi nell’emozione senza tempo di Giuseppe Verdi con “Rigoletto in Concerto”, un capolavoro che rivive in una veste moderna a Treviso. Nell’ambito della seconda edizione di “Musica Civica”, domani sera, 12 luglio, lasciatevi conquistare dall’intensità dell’opera lirica in un evento che promette di incantare e coinvolgere il pubblico. Un’occasione imperdibile per riscoprire la grande musica italiana in un contesto suggestivo come Santa Canterina.

Musica Civica 2025 - Rigoletto in concerto - Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore di Treviso: Musica Civica 2025 presenta il terzo appuntamento della rassegna, con il capolavoro di Verdi, Rigoletto in concerto.

? Sabato 19 luglio ore 21,00 IL RIGOLETTO A cura Ass. Voci del Montefeltro Melodramma in 3 atti di FRANCESCO MARIA PIAVE Musica di GIUSEPPE VERDI Parco degli Artisti Via Marecchiese 387 Vergiano (RN) Info al numero: 3314269561 e mail: inf Vai su Facebook

Articoli di AdHoc News Quotidiano d'approfondimento - Un ritorno sicuramente gradito al Maggio Musicale Fiorentino: il Rigoletto di Giuseppe Verdi firmato da Davide Livermore, nell’allestimento del 2021 ripreso da Stefania Grazioli. Si legge su adhocnews.it

“Rigoletto” di Giuseppe Verdi - Rai5 - Bit Culturali - Su Rai5 il capolavoro di Giuseppe Verdi “Rigoletto” andato in scena al Teatro alla Scala di Milano nel 1994. Lo riporta bitculturali.it