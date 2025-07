Riforma Pensioni 2026 | il governo valuta il blocco dell’età pensionabile cosa potrebbe accadere?

Con l’avvicinarsi del 2026, il dibattito sulla riforma delle pensioni si infiamma: il governo potrebbe adottare un blocco dell’età pensionabile, influenzando il futuro previdenziale degli italiani. Questo meccanismo, strettamente legato all’aspettativa di vita media, rischia di rivoluzionare le regole per andare in pensione, con possibili ripercussioni su milioni di cittadini e sul sistema di welfare nazionale. Ma quali sono le vere implicazioni di questa possibile svolta?

Il tema dell’età pensionabile torna con forza al centro del dibattito pubblico e politico, mentre si avvicina il 2026, anno che potrebbe rappresentare uno spartiacque importante nel futuro previdenziale degli italiani. Il motivo? Un meccanismo poco noto ma cruciale che lega i requisiti per andare in pensione all’aspettativa di vita media della popolazione. Un elemento che, negli ultimi anni, ha avuto un impatto diretto sulle regole per il pensionamento, influenzando sia l’età anagrafica richiesta che i calcoli degli importi da erogare. In sintesi, più aumenta la vita media degli italiani, più si allontana l’età della pensione. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it