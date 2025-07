riforma buoni pasto cosa cambia e da quando per lavoratori e esercenti

A partire dal 1° settembre, il panorama dei buoni pasto si trasforma con le nuove norme del Ddl Concorrenza, portando importanti novità per lavoratori e esercenti. Circa 3,5 milioni di dipendenti e migliaia di attività commerciali si preparano a un cambiamento che influenzerà il modo di usufruire e offrire questi strumenti di pagamento. Scopriamo insieme quali sono le principali novità e come si evolverà questa realtà quotidiana.

Ci sono importanti novità per quanti usufruiscono dei buoni pasto. Dal prossimo 1° settembre, infatti, entreranno in vigore le nuove norme previste dal Ddl Concorrenza. La riforma interessa circa 3,5 milioni di lavoratori che utilizzano ogni giorno i ticket per mangiare fuori casa, ma anche decine di migliaia di bar, ristoranti e supermercati che li accettano. Il cambiamento principale introdotto dalla riforma dei buoni pasto riguarda le commissioni applicate dagli emettitori dei buoni agli esercenti: dal 1° settembre non potranno superare il 5% del valore del ticket. Un taglio significativo, considerando che oggi le trattenute arrivano anche al 15-20%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it