Rifiuti abbandonati all’ecocentro | famiglia incastrata dalle telecamere

scoprire l’identità della famiglia responsabile. Un passo importante per tutelare l’ambiente e sensibilizzare la comunità sulla gestione corretta dei rifiuti, promuovendo comportamenti più consapevoli e rispettosi del nostro territorio.

Nell’ultima settimana di giugno, erano stati trovati all’esterno della struttura diversi sacchi neri abbandonati, contenenti secco non riciclabile, imballaggi vari e ingombranti. Le attente indagini, svolte anche attraverso l’impiego di impianti di videosorveglianza mobile, hanno consentito di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: abbandonati - rifiuti - ecocentro - famiglia

«In via Colombo rifiuti abbandonati e cattivi odori, dove sono Iren e Comune?» - In via Colombo, tra gli edifici dell'ex Consorzio Agrario e la filiale Unicredit, il degrado è ormai all'ordine del giorno: rifiuti abbandonati e cattivi odori rendono l’ambiente invivibile.

Rifiuti abbandonati presso l’Ecocentro: famiglia incastrata dalle telecamere; Cornuda, rifiuti abbandonati fuori dall’EcoCentro: multata famiglia di Caerano; Abbandonano sette sacchi di rifiuti in mezzo alla strada: pizzicati. Scatta la multa per la famiglia responsab.

Abbandonano i rifiuti all'EcoCentro: famiglia incastrata dalle ... - «Quell'auto non poteva circolare» martedì 28 gennaio 2025, 11:36 - ilgazzettino.it scrive

Abbandonano i rifiuti all'EcoCentro: famiglia incastrata dalle ... - Hanno scaricato diversi scataloni di cartone, abbandonati in via Tommaso Salsa, proprio all'EcoCentro, i tre componenti di una famiglia di Carbonera che abita proprio lì vicino. Scrive ilgazzettino.it