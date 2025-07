Ricostruzione

Scopri la mia vignetta di oggi, un tocco di satira che riflette i tempi complessi della ricostruzione in Ucraina. Puoi leggerla su Il Fatto Quotidiano in edicola o tra cinquant’anni nei libri di storia, sotto la voce “vignette peggio dei nazisti”. Un esempio di come l’umorismo possa farci riflettere sulle sfide politiche e sociali attuali. Perché, a volte, un disegno dice più di mille parole.

Ed ecco la mia vignetta di oggi. Potete leggerla su Il Fatto Quotidiano oggi in edicola oppure nei libri di storia fra cinquant'anni alla voce "vignette peggio dei nazisti". Ovviamente i libri di storia scritti da gente che sui social si firma Napalm51. #ucraina #ricostruzione #fumetto #memeitaliani #umorismo #satirapolitica #satira #humor #natangelo

