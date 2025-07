Ricostruzione Ucraina Calderone | Firmato memorandum che tratta di lavoro competenze e servizi

Oggi, a Roma, la firma del memorandum da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali segna un passo fondamentale verso il futuro dell'occupazione in Ucraina. Un impegno concreto su lavoro, competenze e servizi, potenziato dall’uso di strumenti tecnologici avanzati per favorire l’inserimento e la crescita professionale. Questa iniziativa rappresenta un ponte tra innovazione e solidarietà , puntando a costruire un sistema più efficiente e inclusivo per tutti.

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2025 “Oggi abbiamo firmato un memorandum in cui parliamo di lavoro, di competenze e servizi. Parliamo anche di come il Ministero può mettere a disposizione non solo la propria esperienza ma anche l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati di cui disponiamo per accompagnare al lavoro e gestire al meglio il tema delle competenze”. Lo ha detto Maria Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Ministero Lavoro Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ricostruzione Ucraina, Calderone: Firmato memorandum che tratta di lavoro, competenze e servizi

