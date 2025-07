Ricostruzione dell’Ucraina la Conferenza di Roma è un flop | sul piatto 10 15 miliardi su oltre 500 necessari

La conferenza di Roma sulla ricostruzione dell’Ucraina si è conclusa con un risultato deludente: appena 10-15 miliardi di euro sui oltre 500 necessari. Una somma insufficiente a fronteggiare le reali esigenze di ripresa e sviluppo del Paese. L’evento, annunciato come un momento cruciale per garantire il futuro di Kiev, si è rivelato un flop, lasciando aperti molti dubbi sulle possibilità di una vera svolta.

Dieci miliardi di euro. È il valore complessivo del pacchetto di nuovi fondi che la tanto strombazzata Ukraine Recovery Conference, conclusasi ieri a Roma, ha racimolato. Una cifra considerevole, ma assolutamente al di sotto delle necessità (circa 500 miliardi) e, soprattutto, delle aspettative del governo, che sulla conferenza per Kiev aveva puntato molto per riuscire ad attenere un posto tra i Paesi che contano. Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, missione fallita per Giorgia. Missione fallita. Tuttavia per Giorgia Meloni conta la narrazione, non il risultato. E così quei 10 miliardi diventano “circa 15, considerando i contratti firmati dalle imprese”, come si legge in una nota di Palazzo Chigi, che ricorda anche gli “oltre 200 accordi firmati, di cui 40 italiani, e un nuovo fondo equity a livello europeo per proseguire con l’impegno globale per la ricostruzione dell’Ucraina”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it