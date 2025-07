Ricordi royal | quando Kate Middleton e Meghan Markle finsero di essere amiche a Wimbledon

emozioni un senso di speranza e di armonia, un sogno di amicizia tra due stelle del firmamento reale. Quel giorno a Wimbledon sembrava segnare un passo verso un nuovo capitolo di complicitĂ e rispetto, un ricordo che oggi ci fa sorridere e riflettere su quanto il tempo possa cambiare le dinamiche e le percezioni. Quella scena rimane impressa nei cuori di molti come un simbolo di possibilitĂ e di un passato che, forse, merita di essere ricordato con affetto.

Quanta acqua è passata sotto i ponti dal 13 luglio 2019. Quel giorno, a Wimbledon, nel parco reale si sedevano Kate Middleton e Meghan Markle. Felici, rilassate, sorridenti. Una accanto all’altra. Come due sorelle. Kate e Meghan a Wimbledon felici: che nostalgia. A riguardare le foto di quella giornata viene un po’ di nostalgia. PerchĂ© anche se non abbiamo la prova che, all’epoca, Kate e Meghan andassero davvero d’accordo, c’era da entrambe le parti il desiderio di mantenere, comunque, una relazione di base all’apparenza. Forse era stata la regina Elisabetta a convincere le due a “lavare i panni sporchi in casa”. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ricordi royal: quando Kate Middleton e Meghan Markle finsero di essere amiche a Wimbledon

