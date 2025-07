Riconquista di un primato morale | ottimo se gli italiani ne faranno buon uso

In un contesto di polemiche spesso fuori luogo, Roma ospita la conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, offrendo agli italiani un’occasione per riconquistare un primato morale. Un momento in cui il senso di responsabilità e solidarietà può prevalere sulle divisioni, dimostrando che il buon uso delle opportunità si traduce in un impegno concreto. È un banco di prova per il nostro spirito civile e la nostra capacità di fare la differenza.

Tra tante polemiche, molte fuori luogo, a Roma si sta svolgendo la conferenza per la ricostruzione dell’ Ucraina. Una premessa: nei campi, della serie “non è vero. ma ci credo”, come suonava il titolo di un film dell’ inizio degli anni ’50 con Peppino De Filippo da quando e fino a qualche anno fa, molti scambi di vedute erano imbastiti su tale preposizione. Volendo solo rinfrescare, senza raffreddare o addirittura congelare, i bollenti spiriti di chi ha messo in piedi la Conferenza di Roma, di cui si tratta nelle righe che seguono, sarà opportuno comportarsi di conseguenza. Volendo in tal modo far uso della raccomandazione simile che, a vicenda, un contadino e i suoi colleghi usano scambiarsi tuttora reciprocamente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

