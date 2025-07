#Riciccami | installati a Formigine tre contenitori interattivi per la raccolta dei mozziconi

Riciccami, la campagna innovativa per liberare le città dai mozziconi di sigaretta, arriva anche a Formigine. Promossa dalla startup Human Maple e sostenuta da Gruppo Hera e Atersir, questa iniziativa mira a sensibilizzare e coinvolgere i cittadini nella tutela dell'ambiente. I tre contenitori interattivi installati nel territorio rappresentano un passo importante verso una gestione più consapevole dei rifiuti, contribuendo a rendere il nostro habitat più pulito e sano.

