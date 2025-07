Richard Rios Inter crescita esponenziale al Palmeiras che adesso spinge per venderlo! La bomba dal Brasile | tutti i club alla finestra

L'ascesa di Richard Rios al Palmeiras sta catturando l'attenzione del calcio internazionale: il talentuoso centrocampista colombiano, arrivato nel 2023, ha visto il suo valore esplodere, spingendo il Palmeiras a valutarlo per una possibile cessione. Con tutte le grandi squadre alla finestra, il mercato brasiliano si prepara a un’asta senza precedenti. La domanda ora è: quale club farà l’offerta migliore per aggiudicarsi il gioiello sudamericano?

per lui. Il centrocampista colombiano Richard Rios, arrivato al Palmeiras nel 2023, ha visto il suo valore di mercato salire alle stelle. Secondo un'analisi di Globo Esporte, il prezzo del classe 2000, che il club brasiliano aveva acquistato per circa 6 milioni di real (R$) dal Guarani, è aumentato vertiginosamente fino a 30 milioni di euro (circa 196 milioni di R$) in appena due anni. Un incremento straordinario del 3.166%, che ha reso Rios uno dei giovani piĂą promettenti sul panorama internazionale.