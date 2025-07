Riccardo morto a 17 anni sepolto dalla sabbia parla un testimone | come è successo

trasformato in un incubo. Un testimone racconta come un gesto innocente abbia avuto conseguenze tragiche, ricordando Riccardo e scuotendo la comunità di Montalto di Castro. La spiaggia, di solito luogo di spensieratezza, si trasforma in un ricordo doloroso di quella giornata fatale. La vicenda ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra innocenza e tragedia, lasciando una lezione preziosa sulla sicurezza e l’attenzione.

Un pomeriggio d'estate si è trasformato in tragedia sulla spiaggia libera di Montalto di Castro. Riccardo Boni, adolescente di 17 anni, è stato vittima di un fatale incidente mentre giocava con la sabbia insieme ai suoi fratellini. L'episodio è avvenuto nella giornata di giovedì 10 luglio, quando Riccardo ha deciso di scavare una profonda buca, trasformandola in un tunnel. Nessuno avrebbe potuto prevedere che quel momento di svago si sarebbe trasformato in una drammatica emergenza. Il giovane, rimasto intrappolato sotto la sabbia, è stato travolto dal crollo improvviso della struttura che aveva creato.

