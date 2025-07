‘Riccardo è sotto la sabbia’ cosa è successo davvero al ragazzo morto sepolto a Montalto

Un'innocua giornata al mare si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto un'intera famiglia. Riccardo Boni, 17 anni, voleva semplicemente divertirsi scavando una buca tra le onde, ma il destino ha riscritto la sua storia in modo drammatico. La domanda che ancora riecheggia è: perché Riccardo è...

Una vacanza in famiglia trasformata in tragedia. Si era allontanato di pochi metri dalla spiaggia del campeggio per scavare una buca nella sabbia. Un gioco innocente, comune tra i bambini, ma che per Riccardo Boni, 17 anni, si è trasformato in una trappola mortale. Il ragazzo, in vacanza con la famiglia al campeggio California di Montalto di Castro, è stato ritrovato senza vita, sepolto da oltre un metro e mezzo di sabbia. Perché Riccardo è morto sotto la sabbia?. Cosa può causare la morte durante lo scavo di una semplice buca? Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, Riccardo aveva raggiunto una profondità superiore al metro e mezzo e stava probabilmente cercando di scavare un tunnel. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Riccardo è sotto la sabbia’, cosa è successo davvero al ragazzo morto sepolto a Montalto

