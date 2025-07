Riccardo Boni muore a 17 anni inghiottito dalla sabbia | scavava una buca in spiaggia

Già, un istante può cancellare anni di sogni e speranze. Riccardo Boni, solo 17 anni, aveva deciso di scavare una buca sulla spiaggia di Montalto di Castro, ignaro del pericolo imminente. La sua vita, come quella delle persone care, si è spezzata in pochi secondi, lasciando un vuoto incolmabile. Una tragedia che ci ricorda quanto sia fragile il nostro tempo e quanto sia importante vivere ogni attimo con consapevolezza.

Bastano pochi secondi, a volte, perché una giornata d’estate si trasformi in qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Sole, risate, la leggerezza dei giochi in spiaggia: tutto sembra perfetto, finché un improvviso silenzio cambia per sempre il destino di una famiglia. Una storia che lascia senza parole, quella che ha colpito un giovane ragazzo e la sua famiglia in un pomeriggio apparentemente come tanti, a Montalto di Castro. >> “Già tanti casi in Italia”. I virus preoccupano, medici in allerta: come si contraggono e cosa fare per evitarli Tra secchielli e palette, Riccardo giocava con i suoi fratellini, ignaro che quel momento si sarebbe trasformato in una tragedia destinata a scuotere un’intera comunità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

