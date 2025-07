Riccardo Boni muore a 17 anni inghiottito dalla sabbia | scavava una buca in spiaggia Il tunnel il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo

La spiaggia, luogo di svago e spensieratezza, si trasforma in scena di una tragedia che lascia sgomenti. Riccardo Boni, solo 17 anni, ha perso la vita durante un gioco innocente con i suoi fratellini, restando sepolto sotto la sabbia. Un dramma che scuote l’intera comunità e ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra divertimento e pericolo. La sua storia ci invita a riflettere sulla sicurezza anche nei momenti di leggerezza.

Era un semplice gioco, come spesso capita sulla sabbia, ma per Riccardo Boni, 17 anni, è finito in un dramma che ha scosso l’intera comunità . Il giovane aveva scavato una buca, in realtà un tunnel, ma è rimasto sepolto dalla sabbia. La tragedia è avvenuta giovedì 10 luglio a Montalto di Castro, nel pomeriggio. Riccardo stava giocando insieme ai suoi fratellini quando la struttura che aveva creato è crollata improvvisamente. Nonostante la tragedia fosse avvenuta in un luogo pubblico, nessuno si è accorto di quanto fosse accaduto fino a quando non è stato troppo tardi. La dinamica della tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Riccardo Boni muore a 17 anni inghiottito dalla sabbia: scavava una buca in spiaggia. Il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo

Riccardo, il 17enne morto in spiaggia inghiottito dalla sabbia: "Aveva scavato un tunnel che è crollato. Non si vedeva più nulla" - Un pomeriggio come tanti, trasformato in tragedia improvvisa e incomprensibile: Riccardo, un ragazzo di 17 anni, rimane intrappolato sotto la sabbia mentre esplora la spiaggia di Montalto di Castro.

