Riccardo Boni morto a 17 anni sepolto dalla sabbia le parole del fratellino | È sotto la sabbia Bagnanti a pochi metri dalla buca il giorno dopo la tragedia

Un tragico incidente ha scosso Montalto di Castro, quando Riccardo Boni, a soli 17 anni, è stato sepolto dalla sabbia durante un gioco tra i bagnanti. Le parole del fratellino, ancora sconvolto, evocano un’immagine drammatica: "200... sotto la sabbia, bagnanti a pochi metri". Un momento che si trasforma in una tragedia, ricordando quanto possa essere sottile il confine tra divertimento innocente e rischio reale.

MONTALTO DI CASTRO - Doveva essere un gioco. Sono cose che si fanno, sulla sabbia. Riccardo Boni aveva scavato una buca, e più precisamente un tunnel, ma è rimasto sepolto e nel.

Riccardo, il 17enne morto in spiaggia inghiottito dalla sabbia: "Aveva scavato un tunnel che è crollato. Non si vedeva più nulla" - Un pomeriggio come tanti, trasformato in tragedia improvvisa e incomprensibile: Riccardo, un ragazzo di 17 anni, rimane intrappolato sotto la sabbia mentre esplora la spiaggia di Montalto di Castro.

