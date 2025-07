Riccardo Boni morto a 17 anni sepolto dalla sabbia | il tunnel il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo? Una giornata maledetta Cos' è il sand entrapment

Una giornata che nessuno dimenticherà mai. Riccardo Boni, solo 17 anni, aveva trasformato un gioco sulla spiaggia in un tragico incubo. La sabbia, traditrice e implacabile, lo ha travolto nel suo tunnel, lasciandolo sepolto e intrappolato. Sono stati necessari 40 minuti di angoscia per ritrovarlo, un dramma che ha segnato profondamente tutti coloro che erano lì. E così, un pomeriggio di spensieratezza si è trasformato in una tragedia indelebile.

MONTALTO DI CASTRO - Doveva essere un gioco. Sono cose che si fanno, sulla sabbia. Riccardo Boni aveva scavato una buca, e più precisamente un tunnel, ma è rimasto sepolto e nel. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Riccardo Boni morto a 17 anni sepolto dalla sabbia: il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo?. «Una giornata maledetta». Cos'è il sand entrapment

In questa notizia si parla di: riccardo - boni - sepolto - sabbia

Riccardo Boni morto a 17 anni sepolto dalla sabbia: il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo. «Una giornata maledetta» - Una giornata apparentemente spensierata si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto tutti. Riccardo Boni, solo 17 anni, ha perso la vita nel crollo di un tunnel di sabbia, sepolto sotto tonnellate di granelli e lasciato in balia del silenzio della spiaggia.

Riccardo Boni morto a 17 anni sepolto dalla sabbia: il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo . «Una giornata maledetta». Cos'è il sand entrapment; Riccardo Boni morto a 17 anni sepolto dalla sabbia: il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo. «Una gi; Riccardo, 40 minuti per trovarlo sepolto sotto la sabbia: Ha scavato un tunnel che è crollato. Non si vedeva più nulla.

Riccardo Boni morto sepolto dalla sabbia, i rischi del "sand entrapment": «Buche in sabbia fanno più morti degli attacchi degli squali negli Usa» - Stava tentando di scavare un tunnel sul fondo della buca di oltre un metro e mezzo che aveva fatto nella sabbia. Segnala msn.com

Riccardo Boni morto a 17 anni sepolto dalla sabbia: il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo . «Una giornata maledetta» - Riccardo Boni aveva scavato una buca, e più precisamente un ... msn.com scrive