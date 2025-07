Riccardo 40 minuti sotto la sabbia così è morto il 17enne

Solo pochi minuti, ma sufficienti per delineare un tragico dramma che scuote la comunità di Montalto di Castro. Riccardo Boni, un ragazzo di appena 17 anni, ha perso la vita in un gioco innocente finito in tragedia. Una storia che ci invita a riflettere sulla sicurezza e sull'importanza di vigilare sui più giovani, affinché incidenti come questi non si ripetano mai più.

Quei 40 minuti forse sono costati la vita a Riccardo Boni, il 17enne romano, morto sulla marina di Montalto di Castro, soffocato in una buca nella sabbia che lui stesso aveva scavato per gioco. Questo è il tempo che i soccorritori ci hanno messo a capire dove il giovane era stato travolto. Unico indizio: l'appello disperato del fratellino di 5 anni, che continuava a ripetere alla mamma che cercava il fratello: 'Riccardo è sotto la sabbia'. Solo dopo la macabra scoperta, si è capito che era stato l'unico testimone del tragico gioco fatto dal fratello. Da una prima ricostruzione sembra che la madre di Riccardo nel primo pomeriggio, non vedendolo, abbia interpellato il personale del campeggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Riccardo 40 minuti sotto la sabbia, così è morto il 17enne

In questa notizia si parla di: riccardo - sabbia - minuti - sotto

Riccardo, il 17enne morto in spiaggia inghiottito dalla sabbia: "Aveva scavato un tunnel che è crollato. Non si vedeva più nulla" - Un pomeriggio come tanti, trasformato in tragedia improvvisa e incomprensibile: Riccardo, un ragazzo di 17 anni, rimane intrappolato sotto la sabbia mentre esplora la spiaggia di Montalto di Castro.

Il 17enne scomparso, il fratellino di 5 anni che indica un punto sulla sabbia: "Riccardo è lì sotto". Poi i 40 minuti disperati, ma era troppo tardi #Italia Vai su Facebook

Montalto di Castro, 40 minuti per trovare il corpo di Riccardo sotto la sabbia: “Sparito nel tunnel” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/11/news/montalto_di_castro_riccardo_morto_buca_spiaggia_40_minuti_ritrovamento-424724809/?rss&ref=twhl… Vai su X

Riccardo 40 minuti sotto la sabbia, così è morto il 17enne; Montalto di Castro, 17enne sepolto sotto sabbia: le ricerche sono durate 40 minuti; Montalto di Castro, 40 minuti per trovare il corpo di Riccardo sotto la sabbia: “Sparito nel tunnel”.

Riccardo 40 minuti sotto la sabbia, così è morto il 17enne - Quei 40 minuti forse sono costati la vita a Riccardo Boni, il 17enne romano, morto sulla marina di Montalto di Castro, soffocato in una buca nella sabbia che lui stesso aveva scavato per gioco. Scrive ansa.it

“Riccardo è sotto la sabbia”: ecco come è morto il giovane scavando una buca a Montalto Di Castro - Nessuno dei presenti sulla spiaggia libera si è accorto di quello che era accaduto. Secondo dire.it