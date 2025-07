riapertura ai motocicli del sottopasso di torrione si valutano cambi

Dopo mesi di chiusura, il sottopasso di Torrione a Salerno riapre ai motocicli, ma si apre anche un dibattito sulla segnaletica e le possibili modifiche per migliorare la viabilità. I motoveiclisti, spesso disregardanti i divieti, continuano a tentare di svoltare dove solo i mezzi di emergenza possono entrare. La questione è complessa: il Comune sta valutando attentamente le prossime mosse per garantire sicurezza e fluidità al traffico.

Il Comune di Salerno sta valutando di rivedere la segnaletica dopo la riapertura lato Sud verso Nord del sottopasso di Torrione ai motoveicoli e ai mezzi di soccorso. In continuazione i veicoli incuranti del divieto segnalato con una freccia che indica la direzione obbligatoria su via Torrione provano a svoltare la dove è consentito dallo scorso 8 luglio solo ai due ruote e ai mezzi di emergenza. ma probabilmente la segnaletica non è chiara ed il comune, anche con un sopralluogo effettuato questa mattina, sta valutando di mettere un divieto di accesso. L'area resta presidiata dai vigili urbani ma ad evidenziare che la scelta di riaprire al passaggio può rappresentare un pericolo è stato questa mattina anche Gerardo Arpino della Cgil.