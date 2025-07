Revocato il divieto di balneazione nella zona antistante la foce di Fosso Marino

Ottima notizia per i residenti e i turisti di Vasto: il divieto di balneazione davanti alla foce di Fosso Marino è stato revocato. Dopo i recenti controlli dell'Arpa, i campioni di acqua hanno rispettato i limiti di legge, garantendo così la sicurezzaper nuotare e divertirsi in tutta tranquillità. Resta attento alle future comunicazioni per vivere il mare in totale serenità.

È stato revocato il divieto di balneazione fissato ieri nella zona antistante la foce di Fosso Marino, a Vasto. Proprio nella giornata di ieri, l'Arpa ha effettuato un nuovo prelievo nel punto di campionamento e i valori sono risultati conformi ai limiti fissati per legge. Ricevi le notizie. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

