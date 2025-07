Revocata l’ordinanza di non potabilità | l’acqua del fontanino di piazza Chiesa Santa Maria Maggiore torna sicura

Ottime notizie per la comunità di Piazza Santa Maria Maggiore: l’acqua del fontanino, dopo le recenti analisi, torna ad essere potabile e sicura. La sindaca Luisa Russo ha infatti revocato l’ordinanza di non potabilità emessa lo scorso luglio, garantendo così a cittadini e visitatori un approvvigionamento affidabile e sicuro. La salute e il benessere della comunità sono sempre al primo posto, e questa decisione ne è la conferma.

Buone notizie per i cittadini: l'acqua del fontanino di piazza Chiesa Santa Maria Maggiore torna potabile e sicura per tutti gli usi, anche alimentari. Lo ha comunicato la sindaca Luisa Russo, spiegando di aver revocato l'ordinanza emessa lo scorso 9 luglio a seguito di analisi che avevano.

