Rette in Rsa | Nulla è dovuto dai malati di Alzheimer

Una svolta decisiva per i diritti dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie: la Corte d’Appello di Milano ha ribaltato una sentenza che li aveva penalizzati, affermando il diritto alla tutela e alla dignità. Questa vittoria legale apre nuove prospettive di giustizia e supporto, dimostrando come la lotta per i diritti possa fare la differenza nella vita di migliaia di persone. La battaglia continua, ma ora si intravede un futuro più equo.

Nuova importantissima vittoria legale per le migliaia di malati di Alzheimer ricoverati nelle RSA e per le loro famiglie. La Corte d'Appello di Milano ha infatti ribaltato la decisione presa in primo grado dal Tribunale di Milano, annullando una sentenza che aveva obbligato un cittadino lombardo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

